Касильяс сообщил, что однажды вернется в "Реал"

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Касильяс сообщил, что однажды вернется в "Реал"

Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс рассказал о желании вернуться в стал "сливочных".

В твиттере футболист вспомнил свой последний матч за мадридцев, который закончился победой 7:3 над "Хетафе" на "Сантьяго Бернабеу" 23 мая 2015 года.

"Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь!" - написал Касильяс.

38-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев, а затем принял решение о завершении карьеры.

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