Касильяс сообщил, что однажды вернется в "Реал"
Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс рассказал о желании вернуться в стал "сливочных".
В твиттере футболист вспомнил свой последний матч за мадридцев, который закончился победой 7:3 над "Хетафе" на "Сантьяго Бернабеу" 23 мая 2015 года.
The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 23, 2020
"Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь!" - написал Касильяс.
38-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев, а затем принял решение о завершении карьеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14