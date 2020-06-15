Касильяс сообщил, что снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании

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Касильяс сообщил, что снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании

Экс-голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс сообщил, что не будет баллотироваться в президенты Федерации футбола Испании.

В соцсетях футболист написал, что снял свою кандидатуру, так как нынешняя социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация являются неблагоприятными для проведения предвыборной кампании, а также честных и прозрачных выборов.

Таким образом, на данный пост остался единственный кандидат - нынешний глава Луис Рубиалес. Выборы должны пройти 17 августа.

Касильяс этим летом, скорее всего, покинет "Порту", контракт с которым истекает 30 июня 2020 года.

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