Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

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Касильяс сыграл 1000-й матч в карьере

Вратарь "Порту" Икер Касильяс принял участие в матче 28-го тура чемпионата Португалии против "Белененсеша".

Эта игра стала для испанского стража ворот 1000-й в профессиональной карьере. 36-летний голкипер сыграл 108 матчей в составе "драконов", 167 - в сборной Испании, 725 - в "Реале".

Касильяс стал вторым испанцем, достигшим этой отметки. Первым был экс-форвард "Реала" Рауль Гонсалес Бланко, на счету которого 1033 официальных поединка.

Напомним, что Касильяс дебютировал 12 сентября 1999 года в матче против "Атлетика" в возрасте 18 лет.

Легендарный вратарь в течение своей карьеры выиграл 21 трофей - ЧМ-2010, Евро-2008, Евро-2012, 5 чемпионатов Испании, 2 Кубка Короля, 4 Суперкубка Испании, 3 Лиги Чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

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