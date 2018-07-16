Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс указал на судейские ошибки в финале ЧМ-2018 и раскритиковал систему VAR.

Напомним, что в решающем матче мундиаля Франция обыграла Хорватию со счётом 4:2, при этом в первом тайме арбитр встречи Нестор Питана принял два спорных решения в пользу "трёхцветных".

"Если честно, я не очень понимаю использование VAR. Судья назначает штрафной за нарушение на Гризманне, которого не было. Франция забивает гол после этого штрафного, и ничего не происходит" - написал Касильяс в своём твиттере.

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