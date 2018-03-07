Голкипер "Порту" Икер Касильяс установил рекорд Лиги Чемпионов.

Так, во вчерашнем ответном матче 1/8 финала ЛЧ против английского "Ливерпуля" он сумел в 56-й раз в карьере сохранить свои ворота в "неприкосновенности" в рамках самого престижного европейского клубного турнира. Этот показатель является лучшим за всю историю Лиги Чемпионов.

Напомним, рекорд Лиги Чемпионов также установил Рамос. | soccernews.ru