Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"
"Порту" на своём официальном сайте объявил о вхождении вратаря Икера Касильяса в тренерский штаб команды.
Легендарный испанец будет отвечать за связи между игроками, тренером и руководством. Кроме того, его сфера действий может быть распространена и на другие функции внутри клуба.
"Буду заниматься чем-то отличающимся от того, что делал раньше на поле. Постараюсь установить связь между командой и клубом. После случившегося со мной тренер сказал, что хотел бы сохранить меня рядом с собой, рядом с командой, рядом с молодыми футболистами, поскольку нас ждут большие изменения. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим товарищам. Надеюсь, нас ждёт отличный сезон, в котором мы выиграем чемпионат и кубок, а также здорово проявим себя в еврокубках", - прокомментировал ситуацию сам Касильяс.
38-летний голкипер выступал за "Порту" с 2015 по 2019 год. В мае футболист перенёс сердечный приступ, однако о завершении карьеры не объявил до сих пор.
Не пропустите: "Порту" объявил о переходе колумбийца, которым интересовался "Зенит". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20