Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"

"Порту" на своём официальном сайте объявил о вхождении вратаря Икера Касильяса в тренерский штаб команды.

Легендарный испанец будет отвечать за связи между игроками, тренером и руководством. Кроме того, его сфера действий может быть распространена и на другие функции внутри клуба.

"Буду заниматься чем-то отличающимся от того, что делал раньше на поле. Постараюсь установить связь между командой и клубом. После случившегося со мной тренер сказал, что хотел бы сохранить меня рядом с собой, рядом с командой, рядом с молодыми футболистами, поскольку нас ждут большие изменения. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим товарищам. Надеюсь, нас ждёт отличный сезон, в котором мы выиграем чемпионат и кубок, а также здорово проявим себя в еврокубках", - прокомментировал ситуацию сам Касильяс.

38-летний голкипер выступал за "Порту" с 2015 по 2019 год. В мае футболист перенёс сердечный приступ, однако о завершении карьеры не объявил до сих пор.

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