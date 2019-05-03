Касильяс, возможно, вернется домой 6 мая

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Касильяс, возможно, вернется домой 6 мая

Вратаря "Порту" Икера Касильяса могут выписать из больнице уже 6 мая. Об этом сообщила жена голкипера Сара.

На данный момент не известно, завершит ли Касильяс карьеру из-за хирургического вмешательства. 

Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо 1 мая после тренировки "Порту". Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.

Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.

Не пропустите: Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта. | http://soccernews.ru

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