Касильяс, возможно, вернется домой 6 мая
Вратаря "Порту" Икера Касильяса могут выписать из больнице уже 6 мая. Об этом сообщила жена голкипера Сара.
На данный момент не известно, завершит ли Касильяс карьеру из-за хирургического вмешательства.
Напомним, 37-летнему вратарю стало плохо 1 мая после тренировки "Порту". Футболиста госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию.
Позже клуб написал, что Касильясу уже ничего не угрожает, однако из-за хирургического вмешательства, он, возможно, завершит карьеру.
Не пропустите: Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|31
|78
|2
|Порту
|31
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|70
|4
|Брага
|31
|64
|5
|Морейренсе ФК
|31
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|31
|45
|7
|Белененсиш
|31
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|31
|38
|10
|Дешпортиво Авеш
|31
|36
|11
|Портимоненсе
|31
|36
|12
|Маритиму
|31
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|КД Тондела
|31
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|31
|31
|17
|Насьонал
|31
|27
|18
|Фейренсе
|31
|15