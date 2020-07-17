Касильяс возвращается в "Реал"
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс в скором времени получит должность в "Реале".
Как сообщает Marca, 39-летний голкипер вернётся в королевский клуб спустя пять лет и займёт пост советника президента Флорентино Переса.
Ожидается, что 1 августа Касильяс объявит об уходе из "Порту", завершении карьеры и возвращении на "Сантьяго Бернабеу".
Культовый футболист является воспитанником "Реала". За "сливочных" он сыграл 725 матчей и пропустил 750 голов.
Не пропустите: Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Почеттино может возглавить топ-клуб Италии
-
"Спартак" похвастался результатами в московских матчах
-
"Зенит" заказал значки "Победитель Кубка России-2020" в преддверии матча со "Спартаком"
-
Касильяс возвращается в "Реал"
-
Митрюшкин может сегодня дебютировать за "Монако"
-
Экс-игрок "Спартака" добивается отстранения Дзюбы и Азмуна от матча Кубка России
-
Канте пропустит кубковый матч против "Манчестер Юнайтед"
-
Стали известны новые подробности дела Тедеско о мошенничестве
-
Тренер "Химок" отреагировал на слухи об отказе клуба от участия в РПЛ
-
Семак поделился ожиданиями от кубкового матча со "Спартаком"
-
Перес - о Зидане: "Это благословение небес"
-
Британские власти назвали предполагаемую дату возвращения болельщиков на матчи АПЛ
-
Боярский ответил Федуну на заявление о судействе в матчах "Зенита" и "Спартака"
-
"Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде
-
Тренер "Сочи" рассказал о травле команды после скандального матча с "Ростовом"
-
Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала"
-
"Ювентус" может летом избавиться от восьми игроков
-
Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала"
-
РФС определился с наказанием для Медведева за провокационное высказывание в адрес "Спартака"
-
Депутаты Госдумы хотят сохранить "Оренбург" в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14