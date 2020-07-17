Касильяс возвращается в "Реал"

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс в скором времени получит должность в "Реале".

Как сообщает Marca, 39-летний голкипер вернётся в королевский клуб спустя пять лет и займёт пост советника президента Флорентино Переса.

Ожидается, что 1 августа Касильяс объявит об уходе из "Порту", завершении карьеры и возвращении на "Сантьяго Бернабеу".

Культовый футболист является воспитанником "Реала". За "сливочных" он сыграл 725 матчей и пропустил 750 голов.

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