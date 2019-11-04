Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле
Вратарь "Порту" Икер Касильяск сообщил, что вернулся на поле. Об этом сообщает As.
По данным источника, 38-летний голкипер провел индивидуальную тренировку, которая длилась около 25 минут.
"6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафчике…" - написал Касильяс в твиттере, приложив фотографию своих бутс.
6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq— Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 ноября 2019 г.
Напомним, футболист 1 мая на тренировке почувствовал боль в сердце и был госпитализирован в больницу. Позже стало известно, что голкипер перенес инфаркт.
А еще: Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|10
|27
|2
|Порту
|10
|25
|3
|ФК Фамаликао
|10
|23
|4
|Спортинг Лиссабон
|10
|17
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|16
|6
|Боавишта
|9
|15
|7
|КД Тондела
|10
|15
|8
|Рио Аве
|10
|12
|9
|Санта-Клара
|9
|12
|10
|Брага
|10
|12
|11
|Морейренсе ФК
|10
|10
|12
|Жил Висенте
|10
|10
|13
|Маритиму
|10
|10
|14
|Витория Сетубал
|9
|9
|15
|Белененсиш
|9
|8
|16
|Портимоненсе
|9
|6
|17
|Пасуш де Феррейра
|9
|5
|18
|Дешпортиво Авеш
|10
|3