Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле

Вратарь "Порту" Икер Касильяск сообщил, что вернулся на поле. Об этом сообщает As.

По данным источника, 38-летний голкипер провел индивидуальную тренировку, которая длилась около 25 минут.

"6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафчике…" - написал Касильяс в твиттере, приложив фотографию своих бутс.

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 ноября 2019 г.

Напомним, футболист 1 мая на тренировке почувствовал боль в сердце и был госпитализирован в больницу. Позже стало известно, что голкипер перенес инфаркт.

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