Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле

Теги портуикер касильяс

Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле

Вратарь "Порту" Икер Касильяск сообщил, что вернулся на поле. Об этом сообщает As.

По данным источника, 38-летний голкипер провел индивидуальную тренировку, которая длилась около 25 минут.

"6 месяцев и 3 дня вы пролежали в шкафчике…" - написал Касильяс в твиттере, приложив фотографию своих бутс.

Напомним, футболист 1 мая на тренировке почувствовал боль в сердце и был госпитализирован в больницу. Позже стало известно, что голкипер перенес инфаркт.

А еще: Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Наполи" на неделю запер команду на базе

Президент "Наполи" на неделю запер команду на базе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 10 27
2 Порту Порту 10 25
3 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 10 23
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 10 17
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 10 16
6 Боавишта Боавишта 9 15
7 КД Тондела КД Тондела 10 15
8 Рио Аве Рио Аве 10 12
9 Санта-Клара Санта-Клара 9 12
10 Брага Брага 10 12
11 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 10 10
12 Жил Висенте Жил Висенте 10 10
13 Маритиму Маритиму 10 10
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 9 9
15 Белененсиш Белененсиш 9 8
16 Портимоненсе Портимоненсе 9 6
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 9 5
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов