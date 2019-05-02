Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс, скорее всего, не будет продолжать карьеру после перенесенного инфаркта, сообщает Marca.

По сведениям издания, вратарь завершит карьеру. Впрочем, пока что диагноз, который может повлиять на такое решение, не принят.

В данный момент испанец восстанавливается после операции.

В нынешнем сезоне 37-летний Касильяс провел за "Порту" 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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