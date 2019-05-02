Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта

Теги портуикер касильястравмы

Касильяс вряд ли продолжит карьеру после инфаркта

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс, скорее всего, не будет продолжать карьеру после перенесенного инфаркта, сообщает Marca.

По сведениям издания, вратарь завершит карьеру. Впрочем, пока что диагноз, который может повлиять на такое решение, не принят. 

В данный момент испанец восстанавливается после операции.

В нынешнем сезоне 37-летний Касильяс провел за "Порту" 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

Не пропустите: Месси пожелал Касильясу скорейшего выздоровления. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Балотелли сравнил Месси и Роналду

Балотелли сравнил Месси и Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 31 78
2 Порту Порту 31 76
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 31 70
4 Брага Брага 31 64
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 31 49
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 31 45
7 Белененсиш Белененсиш 31 40
8 Рио Аве Рио Аве 31 39
9 Санта-Клара Санта-Клара 31 38
10 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 31 36
11 Портимоненсе Портимоненсе 31 36
12 Маритиму Маритиму 31 36
13 Боавишта Боавишта 31 35
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 31 33
15 КД Тондела КД Тондела 31 31
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 31 31
17 Насьонал Насьонал 31 27
18 Фейренсе Фейренсе 31 15
Полная таблица

топ-5 тегов