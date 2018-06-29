Касильяс высказался о матче Испания - Россия

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ Россия – Испания.

"Испанской команде предстоит очень сложная игра. Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120.

К тому же наша сборная будет встречаться с хозяевами турнира на стадионе, который вмещает около 80 тысяч человек. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор. Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары.

На групповом этапе футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У вас есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Акинфеевым в воротах", - сказал Касильяс.

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