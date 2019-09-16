Касильяс высказался о необходимости реформировать систему вручения "Золотого мяча"

Известный испанский голкипер Икер Касильяс поделился мыслями о том, как необходимо определять обладателя "Золотого мяча".

"Это очень сложная тема. Думаю, нужно учредить награду для каждого амплуа – вратаря, защитника, полузащитника и нападающего", - написал Касильяс в твиттере.

Напомним, что с 2008 по 2017 год приз доставался только Криштиану Роналду и Лионелю Месси. В 2018-м их гегемонию прервал Лука Модрич.

Касильяс сейчас числится игроком "Порту", но его дальнейшая спортивная карьера находится под вопросом из-за перенесённого в мае сердечного приступа.

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