Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала"
Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс призвал руководство королевского клуба сохранить действующего капитана Серхио Рамоса.
"Серхио - легенда "Реала". Клуб должен беречь лучших", - цитирует Касильяса AS.
Напомним, что контракт 34-летнего защитника со "сливочными" истекает по окончании сезона, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 660 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.
Не пропустите: Рамос, скорее всего, не сыграет с "Севильей". | http://soccernews.ru
главное
-
Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 3 декабря
-
Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы
-
Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря
Лента новостей
-
Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала"
-
Геркус - о клубах РПЛ в еврокубках: "Какое-то соревнование по самоуничтожению"
-
Собослаи может покинуть "Зальцбург" в январе, но при одном условии
-
Альфонсо Дэвис - лучший футболист Канады в 2020 году
-
Моуринью рассказал, сколько лет ещё планирует тренировать
-
Венский "Рапид" установил антирекорд Лиги Европы
-
Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб
-
Бэйл забил 200-й гол за карьеру
-
РФС объявил о замене двух арбитров в матче "Краснодар" - "Ротор"
-
Ушел из "Барсы" из-за игры не на родной позиции, проиграл 5 финалов со сборной, запомнился как неуступчивая легенда: вспоминаем главные факты из биографии Хавьера Маскерано
-
Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
-
Пять европейских топ-клубов поспорят за 18-летнего форварда "Палмейраса"
-
В испанском музее появилась статуя Месси
-
Три сезона подряд ЦСКА вылетает из еврокубков по итогам группового этапа
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 3 декабря
-
Луис Суарес выздоровел от коронавируса и готов вернуться на поле
-
Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы
-
Позор ЦСКА, феерии "Арсенала" и "Милана": все результаты Лиги Европы 3 декабря
-
"Рейнджерс" Джеррарда одержал волевую победу в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14