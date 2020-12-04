Касильяс высказался о возможном уходе Рамоса из "Реала"

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс призвал руководство королевского клуба сохранить действующего капитана Серхио Рамоса.

"Серхио - легенда "Реала". Клуб должен беречь лучших", - цитирует Касильяса AS.

Напомним, что контракт 34-летнего защитника со "сливочными" истекает по окончании сезона, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 660 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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