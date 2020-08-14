Касильяс высказался о возможном возвращении в "Реал"

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Касильяс высказался о возможном возвращении в "Реал"

Легендарный вратарь Икер Касильяс рассказал, стоит ли ожидать его возвращение в мадридский "Реал".

"Пока ничего не решено, но я надеюсь, что "Реал" станет моим следующим этапом в жизни. Уход оттуда был болезненным, но это мой дом. Мы плохо расстались, тогда были сказаны плохие вещи, но с течением времени всё успокаивается.

Через два или три года после того, как я покинул клуб, мои отношения с Флорентино Пересом стали более спокойными, и он сказал мне: "Ты должен быть здесь". "Реал" - это мой дом и моя жизнь. Недавно Флорентино сделал мне предложение и мы обсудим его после возвращения в Мадрид", - приводит слова 39-летнего испанца AS.

СМИ ранее писали, что Касильяс после завершения карьеры займёт пост советника президента "Реала".

Голкипер является воспитанником "сливочных", за основную команду выступал с 1999 по 2015 год.

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