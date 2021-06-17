Касильяс высказался по поводу ухода Рамоса из "Реала"

Фото: инстаграм Касильяса/Автор неизвестен

Экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс высказался по поводу ухода Серхио Рамоса из мадридского "Реала". Напомним, что сегодня испанец провел прощальную пресс-конференцию перед уходом из Королевского клуба.

"Сегодня ты покидаешь дом, мой друг. Но ты навсегда останешься легендой "Реала". Для меня было огромной честью разделить с тобой столько хороших моментов. Всего наилучшего тебе в будущем. Аплодирую тебе. У тебя большое сердце", — написал Касильяс в Twitter.