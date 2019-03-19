Касильяс: я бы хотел вернуться в Ла Лигу

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Касильяс: я бы хотел вернуться в Ла Лигу

Голкипер "Порту" и экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс участвовал в вечере в честь известных футболистов Примеры "Иконы Ла Лиги". На этом мероприятии он заявил о желании вернуться в Испанию. Об этом сообщает Goal.

Когда твое имя ассоциируется с лигой, это накладывает груз ответственности. Ла Лига - серьезный бренд, поэтому я хочу сказать спасибо Хавьеру Тебасу за приглашение.

Невероятно рад, что у меня была возможность играть в Примере. Сейчас я выступаю в другом чемпионате, это меня огорчает. Я бы хотел вернуться в Ла Лигу", - сказал Касильяс.

Футболист воспитывался "Реала" с 8 летнего возраста. В 2015 году он перешел в "Порту".

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