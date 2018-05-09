Касильяс: "Я бы организовал чемпионский коридор для "Барселоны"

Экс-капитан мадридского "Реала" Икер Касильяс, ныне выступающий за "Порту", не поддержал отказ королевского клуба участвовать в церемонии с чемпионским коридором для "Барселоны".

"Барселона" делала чемпионский коридор на "Сантьяго Бернабеу" несколько лет назад. Наверняка я бы тоже сделал это для них в этот раз" - цитирует Касильяса AS.

Напомним, что "Реал" аргументировал своё решение тем, что "Барселона" не организовывала чемпионский коридор после победы "сливочных" в Клубном Чемпионате Мира.

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