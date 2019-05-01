Касильяс: "Я очень испугался, но сейчас все в порядке"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс рассказал о своем состоянии после операции на сердце. Сегодня испанец перенес инфаркт.

"Я очень испугался, но сейчас все в порядке. Благодарю всех за любовь и поддержку", - написал Касильяс в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 37-летний Касильяс провел за "Порту" 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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