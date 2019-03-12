Касильяс ярко прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс ярко прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик мадридского "Реала".

"Я всю жизнь думал, что "Назад в будущее-2" - лучшая вторая часть фильма в мире. Но нет, я ошибался! Лучшая вторая часть - возвращение Зидана в "Реал"! Удачи", - написал испанский страж ворот в твиттере.

Напомним, что "Реал" объявил о назначении Зидана вечером 11 марта. У руля "сливочных" француз сменил Сантьяго Солари.

37-летний Касильяс является воспитанником королевского клуба, за основную команду он выступал с 1999 по 2015 год.

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