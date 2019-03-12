Касильяс ярко прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
Вратарь "Порту" Икер Касильяс ярко прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на тренерский мостик мадридского "Реала".
"Я всю жизнь думал, что "Назад в будущее-2" - лучшая вторая часть фильма в мире. Но нет, я ошибался! Лучшая вторая часть - возвращение Зидана в "Реал"! Удачи", - написал испанский страж ворот в твиттере.
Напомним, что "Реал" объявил о назначении Зидана вечером 11 марта. У руля "сливочных" француз сменил Сантьяго Солари.
37-летний Касильяс является воспитанником королевского клуба, за основную команду он выступал с 1999 по 2015 год.
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|Команда
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|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
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|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
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|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
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|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
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|20
|Уэска
|27
|22