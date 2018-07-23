Касильяс закрыл рот критикам Кариуса

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Касильяс закрыл рот критикам КариусаВратарь "Порту" Икер Касильяс призвал оставить критику голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

В финале Лиги Чемпионов голкипер допустил серьезные ошибки, после чего "Реал" забил два гола в финале Лиги чемпионов-2018 (1:3).

"Эта атака на Кариуса когда-нибудь закончится? Я говорю о нем и о других вратарях. В мире есть еще много серьеных проблем. Оставьте парня в покое! Он тоже человек. Как и все мы!", - написал Касильяс в Твиттере.

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