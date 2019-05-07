Касильяс записал видеообращение к болельщикам
Вратарь "Порту" Икер Касильяс обратился к болельщикам. Соответствующее видео футболист опубликовал в своём инстаграме.
"Всем привет, рад всех вас видеть. Спасибо, спасибо и тысячу раз спасибо! Спасибо за слова поддержки, за все ваши сообщения! Меня безумно тронули ваши сообщения! Не беспокойтесь, всё хорошо. Сейчас есть время, чтобы прийти в себя! Я буду восстанавливаться шаг за шагом. Крепко вас обнимаю!" - сказал Касильяс.
Напомним, что 1 мая легендарный испанец перенёс сердечный приступ. Его дальнейшая карьера находится под вопросом. В мае голкиперу исполнится 38 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|32
|81
|2
|Порту
|32
|79
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|73
|4
|Брага
|32
|64
|5
|Морейренсе ФК
|32
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|32
|46
|7
|Рио Аве
|32
|42
|8
|Санта-Клара
|32
|41
|9
|Белененсиш
|32
|40
|10
|Маритиму
|32
|39
|11
|Боавишта
|32
|38
|12
|Дешпортиво Авеш
|32
|36
|13
|Портимоненсе
|32
|36
|14
|Витория Сетубал
|32
|33
|15
|Дешпортиво Чавес
|32
|32
|16
|КД Тондела
|32
|31
|17
|Насьонал
|32
|28
|18
|Фейренсе
|32
|16