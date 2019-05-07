Касильяс записал видеообращение к болельщикам

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Касильяс записал видеообращение к болельщикам

Вратарь "Порту" Икер Касильяс обратился к болельщикам. Соответствующее видео футболист опубликовал в своём инстаграме.

"Всем привет, рад всех вас видеть. Спасибо, спасибо и тысячу раз спасибо! Спасибо за слова поддержки, за все ваши сообщения! Меня безумно тронули ваши сообщения! Не беспокойтесь, всё хорошо. Сейчас есть время, чтобы прийти в себя! Я буду восстанавливаться шаг за шагом. Крепко вас обнимаю!" - сказал Касильяс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G R A C I A S ❤

Публикация от Iker Casillas (@ikercasillas)

Напомним, что 1 мая легендарный испанец перенёс сердечный приступ. Его дальнейшая карьера находится под вопросом. В мае голкиперу исполнится 38 лет.

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