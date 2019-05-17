Касильяс: "Завершу карьеру, когда придет время"

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Касильяс: "Завершу карьеру, когда придет время"
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс заявил, что пока что он не собирается завершать карьеру.

"Рано или поздно настанет день, когда я завершу карьеру. Но я сам сообщу об этом, когда придет время. Пока что все нормально. Вчера я прошел медосмотр, когда показал, что со мной все хорошо", - написал Касильяс в своем Twitter.

Напомним, что 37-летний Касильяс несколько недель назад перенес инфаркт на тренировке. 

Не пропустите: "Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе | http://soccernews.ru
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