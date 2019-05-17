Касильяс: "Завершу карьеру, когда придет время"
Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс заявил, что пока что он не собирается завершать карьеру.
"Рано или поздно настанет день, когда я завершу карьеру. Но я сам сообщу об этом, когда придет время. Пока что все нормально. Вчера я прошел медосмотр, когда показал, что со мной все хорошо", - написал Касильяс в своем Twitter.
Напомним, что 37-летний Касильяс несколько недель назад перенес инфаркт на тренировке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|33
|84
|2
|Порту
|33
|82
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|74
|4
|Брага
|33
|64
|5
|Морейренсе ФК
|33
|52
|6
|Витория Гимарайнш
|33
|49
|7
|Белененсиш
|34
|43
|8
|Санта-Клара
|33
|42
|9
|Рио Аве
|33
|42
|10
|Боавишта
|33
|41
|11
|Портимоненсе
|33
|39
|12
|Маритиму
|33
|39
|13
|Витория Сетубал
|33
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|33
|36
|15
|КД Тондела
|33
|32
|16
|Дешпортиво Чавес
|33
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|33
|17