Касильяса выписали из больницы

Голкипер "Порту" Икер Касильяс вернулся домой из больницы, в которой проходил лечение после перенесенного инфаркта. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Вратарь покидал больницу вместе со своей женой Сарой.

Напомним, что у 37-летнего голкипера случился инфаркт прямо на тренировке. Ожидается, что он будет восстанавливаться не менее 2-3 месяцев. Из-за случившегося Касильяс может завершить карьеру.

"Не знаю, что ждет меня дальше. Сейчас главное, что я хорошо себя чувствую. Пришло время отдохнуть. Не знаю сколько займет восстановление, это не важно. Важно, что я здесь", - сказал Касильяс.

Также голкипер поблагодарил всех, кто поддерживал его.

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