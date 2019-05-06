Касильяса выписали из больницы
Голкипер "Порту" Икер Касильяс вернулся домой из больницы, в которой проходил лечение после перенесенного инфаркта. Об этом пишет Mundo Deportivo.
Вратарь покидал больницу вместе со своей женой Сарой.
Напомним, что у 37-летнего голкипера случился инфаркт прямо на тренировке. Ожидается, что он будет восстанавливаться не менее 2-3 месяцев. Из-за случившегося Касильяс может завершить карьеру.
Также голкипер поблагодарил всех, кто поддерживал его.
Не пропустите: Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|32
|81
|2
|Порту
|32
|79
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|73
|4
|Брага
|32
|64
|5
|Морейренсе ФК
|32
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|32
|46
|7
|Рио Аве
|32
|42
|8
|Санта-Клара
|32
|41
|9
|Белененсиш
|32
|40
|10
|Маритиму
|32
|39
|11
|Дешпортиво Авеш
|32
|36
|12
|Портимоненсе
|32
|36
|13
|Боавишта
|31
|35
|14
|Витория Сетубал
|31
|33
|15
|Дешпортиво Чавес
|32
|32
|16
|КД Тондела
|32
|31
|17
|Насьонал
|32
|28
|18
|Фейренсе
|32
|16