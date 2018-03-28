Касильясом интересуется английский топ-клуб

Теги портуливерпульикер касильясюрген клопп

Касильясом интересуется английский топ-клубУслугами голкипера "Порту" Икера Касильяса заинтересовался "Ливерпуль", информирует Bernabéu Digital.

По сведениям источника, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассматривает вариант с приглашением в свою команду 36-летнего вратаря, срок действия контракта которого с "драконами" истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Касильяс пропустил 14 мячей в 24 матчах за "Порту".

Напомним, "Ливерпуль" планирует сделать финальное предложение Эмре Джану. | soccernews.ru

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