Касильясу поступило три предложения

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Касильясу поступило три предложенияГолкиперу "Порту" Икеру Касильясу поступило три предложения от европейских клубов, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть в своих рядах 36-летнего вратаря желают английские "Ливерпуль" и "Ньюкасл", а также аутсайдер Ла Лиги "Малага".

В нынешнем сезоне Касильяс пропустил 6 мячей в 10 матчах за "Порту".

Напомним, вчера "Порту" без Касильяса в составе разгромил "Боавишту". | soccernews.ru

комментарии
Павел

Жаль что так сложилось вот скажите чем Навас лучше Касильяса. Да ничем... Икер мог бы ещё играть в составе Реала и по сей день. Думаю ещё года 2 минимум поиграет на высоком уровне.

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