Голкиперу "Порту" Икеру Касильясу поступило три предложения от европейских клубов, информирует испанская пресса.

Сообщается, что видеть в своих рядах 36-летнего вратаря желают английские "Ливерпуль" и "Ньюкасл", а также аутсайдер Ла Лиги "Малага".

В нынешнем сезоне Касильяс пропустил 6 мячей в 10 матчах за "Порту".

Напомним, вчера "Порту" без Касильяса в составе разгромил "Боавишту". | soccernews.ru