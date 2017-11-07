Касильясу вручили награду Golden Foot-2017

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс получил приз Golden Foot-2017, сообщает AS.

Эта награда вручается футболистам возрастом от 28 лет.

В прошлом году лауреатом стал вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

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