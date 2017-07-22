"Касима Антлерс" - "Севилья" - 2:0, "Бохум" - "Боруссия Д" - 2:2 (обзоры)

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"Касима Антлерс" - "Севилья" - 2:0, "Бохум" - "Боруссия Д" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских топ-клубов.

"Касима Антлерс" - "Севилья" - 2:0 

"Бохум" - "Боруссия Д" - 2:2

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Севилья" уступила "Касиме Антлерс", дортмундская "Боруссия" едва не проиграла "Бохуму". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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