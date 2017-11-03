Касорла мог остаться без ноги

Полузащитник лондонского "Арсенала" Санти Касорла мог лишиться ноги из-за гангрены, сообщает Marca.

По сведениям издания, 32-летний испанец занёс инфекцию в рану на ноге и врачи всерьёз рассматривали вариант с её ампутацией.

Отмечается, что в итоге Касорла лишился 8 сантиметров сухожилий, но это не помешает ему продолжить футбольную карьеру.

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