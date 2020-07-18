Касорла может перейти в "Аль-Садд" Хави

Хавбек "Вильярреала" Санти Касорла, судя по всему, определился с местом продолжения карьеры.

По сведениям AS, 35-летний игрок, вероятно, перейдет в катарский "Аль-Садд", тренером которого является экс-партнер Касорлы по сборной Испании Хави.

Напомним, что Касорла решил покинуть "Вильярреала" по окончании сезона.

Касорла выступал за "желтую субмарину" с 2003 по 2006 год, с 2007 по 2011 год, а также с 2018 по 2020 год. За это время он провел 328 матчей, забил 57 голов и отдал 56 ассистов.

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