Касорла может перейти в "Аль-Садд" Хави
Хавбек "Вильярреала" Санти Касорла, судя по всему, определился с местом продолжения карьеры.
По сведениям AS, 35-летний игрок, вероятно, перейдет в катарский "Аль-Садд", тренером которого является экс-партнер Касорлы по сборной Испании Хави.
Напомним, что Касорла решил покинуть "Вильярреала" по окончании сезона.
Касорла выступал за "желтую субмарину" с 2003 по 2006 год, с 2007 по 2011 год, а также с 2018 по 2020 год. За это время он провел 328 матчей, забил 57 голов и отдал 56 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10