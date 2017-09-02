Касорла не попал в заявку "Арсенала" на первую половину сезона

Лондонский "Арсенал" не стал заявлять полузащитника Санти Касорлу на первую половину сезона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, это связано с тем, что 32-летний испанец до сих пор восстанавливается после травмы ахилла.

Напомним, что контракт Касорлы с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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