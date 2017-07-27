Касорла не собирается завершать карьеру

Теги арсенал лондонсанти касорла

Касорла не собирается завершать карьеру

Испанский полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил, что он не думает о завершении карьеры.

"Не нужно обращать внимание на подобные слухи. Люди, которые отправляют меня на пенсию, еще увидят меня на поле. Пока не могу сказать, насколько я далек от возвращения на поле, но я работаю над этим. Уверен, что сумею вернуться на свой лучший уровень", - приводит слова Касорлы Onda Cero.

Стоит отметить, что в последний раз 32-летний Касорла выходил на поле в середине октября прошлого года.

Не пропустите: Санчес вскоре приступит к тренировкам с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов