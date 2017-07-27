Касорла не собирается завершать карьеру

Испанский полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил, что он не думает о завершении карьеры.

"Не нужно обращать внимание на подобные слухи. Люди, которые отправляют меня на пенсию, еще увидят меня на поле. Пока не могу сказать, насколько я далек от возвращения на поле, но я работаю над этим. Уверен, что сумею вернуться на свой лучший уровень", - приводит слова Касорлы Onda Cero.

Стоит отметить, что в последний раз 32-летний Касорла выходил на поле в середине октября прошлого года.

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