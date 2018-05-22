Касорла определился, где пройдёт предсезонную подготовку

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла определился с клубом, в котором пройдёт предсезонную подготовку.

Как сообщает ESPN, 33-летний испанец будет тренироваться с "Вильяррелом", цвета которого он защищал с 2003 по 2006 и с 2007 по 2011 год.

Стоит отметить, что Касорла не играет уже полтора года из-за проблем с ахилловым сухожилием. Несмотря на это, хавбек не планирует завершать карьеру. | http://soccernews.ru