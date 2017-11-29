Касорла перенесет девятую по счету операцию

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Касорла перенесет девятую по счету операцию
Испанский полузащитник "Арсенала" Санти Касорлы по-прежнему не может вернуться в строй.

"В последние недели у меня опять были проблемы с ахиллом, поэтому мне вновь необходима операция. Из-за этого мое возвращение откладывается. Я все еще сохраняю надежду, что смогу вернуться в футбол", - написал испанец в своем твиттере.

Напомним, что 32-летний Касорла в последний раз выходил на поле 15 октября 2016 года, в матче "Суонси" (3:2). С тех пор футболист пережил некроз, гангрены и едва не потерял ногу.

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