Касорла перенесет девятую по счету операцию



Испанский полузащитник "Арсенала" Санти Касорлы по-прежнему не может вернуться в строй.

"В последние недели у меня опять были проблемы с ахиллом, поэтому мне вновь необходима операция. Из-за этого мое возвращение откладывается. Я все еще сохраняю надежду, что смогу вернуться в футбол", - написал испанец в своем твиттере.

Напомним, что 32-летний Касорла в последний раз выходил на поле 15 октября 2016 года, в матче "Суонси" (3:2). С тех пор футболист пережил некроз, гангрены и едва не потерял ногу.

Не пропустите: Касорла мог остаться без ноги. | http://soccernews.ru