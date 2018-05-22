Касорла попрощался с болельщиками "Арсенала"

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Касорла попрощался с болельщиками "Арсенала"Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла обратился к болельщикам лондонского клуба по случаю своего ухода из команды.

Напомним, что 33-летний испанец провел в Лондоне последние шесть лет.

"Привет, болельщики "Арсенала". Мне грустно уходить после стольких великих лет. Мне понравилось свое время в клубе и всегда помню особые моменты, которые у нас были. Вы всегда давали мне особую поддержку, я буду скучать по вам. Спасибо всем", – написал Касорла в социальной сети.

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