Полузащитник лондонского "Арсенала" Санти Касорла приступил к тренировкам, сообщает The Sun.

"Касорла впервые после травмы выполнял беговые упражнения, это хорошая информация. Его лодыжка хорошо сгибается, он подвижен, набирает форму, но сложно говорить о сроках полного восстановления. До Рождества Санти не сыграет - именно поэтому я не включил его в заявку на Лигу Европы" - сказал главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

Напомним, что 32-летний Касорла в последний раз выходил на поле в октябре 2016 года.

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