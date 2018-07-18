Касорла провел первый матч за последние 636 дней



Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла принял участие в матче впервые за 636 дней, сообщает AS.

Хавбек вышел на замену в концовке товарищеского матча с "Эркулесом" (1:1).

Футболист перешел в "Вильярреал" этим летом из "Арсенала" на правах свободного агента.

Напомним, что до этого 33-летний Касорла в последний раз выходил на поле в 2016 году. Затем он получил травму и после операции ему в рану занесли инфекцию, от чего испанец едва не потерял ногу.

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