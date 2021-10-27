Касорла рассказал о готовности Хави возглавить "Барселону"

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Касорла рассказал о готовности Хави возглавить "Барселону"Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Аль-Садда" Санти Касорла рассказал о тренерских умениях наставника команды Хави Эрнандеса, который ранее играл за "Барселону".

– Каков Хави в ежедневной работе?

– Он хочет владеть мячом. Тренировки построены на упражнении "рондо", владении мячом, позиционной игре... школа "Барселоны".

Он хочет защищаться через владение мячом. Так мы играем в каждом матче.

– Он готов добиться успеха во главе "Барсы", как ты считаешь?

– Он полностью готов, как я вижу. Это его мечта, он всегда держит это в голове. Мало кто знает клуб лучше, чем он. Я вижу его идеально подготовленным, – сказал экс-футболист сборной Испании.

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