Касорла стал игроком "Вильярреала"

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Касорла стал игроком "Вильярреала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла перешёл в "Вильярреал", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 33-летний хавбек, который являлся свободным агентом, заключил с "жёлтой субмариной" контракт по схеме "1+1".

Отмечается, что Касорла провёл хорошую предсезонку с "Вильярреалом", тем самым доказав руководству клуба, что он ещё может играть на высоком уровне.

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