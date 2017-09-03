Касорла: "Верю, что вскоре буду играть вновь"

Испанский полузащитник "Арсенала" Санти Касорла заявил, что он не намерен завершать карьеру.

"У меня возникали мысли, что я не смогу вернуться на поле. Но теперь это в прошлом, я верю, что вскоре буду играть вновь", - приводит слова Касорлы AS.

Стоит отметить, что 32-летний Касорла в последний раз выходил на поле с октября 2016 года. При этом клуб не заявил его на матчи чемпионата Англии. Контракт испанца с "канонирами" истекает 30 июня 2018 года.

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