Касорла вышел в старте сборной Испании впервые за 1302 дня
Полузащитник сборной Испании Санти Касорла вышел в старте национальной команды на матч против Фарерских островов.
Отметим, что 34-летний испанец появился на поле с первых минут матча в сборной впервые за 1302 дня.
Последний раз футболист выступал за национальную команду в 2015 году против Англии (2:0). Тогда он забил гол. Спустя две недели после этой встречи, Касорла порвал боковые связки колена и пропустил почти полгода.
Осенью 2016 его травма усугубилась и ему пришлось перенести 10 операций.
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|38
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|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32