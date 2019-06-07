Касорла вышел в старте сборной Испании впервые за 1302 дня

Теги испанияфарерские островасанти касорла

Касорла вышел в старте сборной Испании впервые за 1302 дня

Полузащитник сборной Испании Санти Касорла вышел в старте национальной команды на матч против Фарерских островов.

Отметим, что 34-летний испанец появился на поле с первых минут матча в сборной впервые за 1302 дня.

Последний раз футболист выступал за национальную команду в 2015 году против Англии (2:0). Тогда он забил гол. Спустя две недели после этой встречи, Касорла порвал боковые связки колена и пропустил почти полгода.

Осенью 2016 его травма усугубилась и ему пришлось перенести 10 операций.

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