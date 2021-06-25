Каспер Шмейхель лестно отозвался о сопернике перед матчем Евро-2020

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Каспер Шмейхель лестно отозвался о сопернике перед матчем Евро-2020Фото: инстаграм Шмейхеля/Автор неизвестен

Голкипер "Лестера" и сборной Дании Каспер Шмейхель похвалил вратаря сборной Уэльса Данни Уорда перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

"Перед нами предстанет первоклассный вратарь. Если видели его в игре, то знаете, что он обладает всеми нужными качествами. Это цельный и очень спокойный голкипер. Регулярно вижу его в игре и за клуб, и за сборную — он очень круто выполняет свою работу", — цитирует Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

Дания сыграет против сборной Уэльса 26 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Аместердам.

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