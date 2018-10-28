Каспер Шмейхель стал свидетелем трагедии с вертолётом

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Каспер Шмейхель стал свидетелем трагедии с вертолётом

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель стал свидетелем крушения вертолёта, в результате которого, вероятно, погиб владелец клуба Вишай Шривадданапрабха.

Как сообщает The Sun, датский голкипер был шокирован увиденным и не смог сдержать слёз. Плакали и многочисленные болельщики "лис", которые не успели уехать после матча с "Вест Хэмом".

61-летний Шривадданапрабха являлся владельцем "Лестера" с 2010 года, при нём команда достигла исторического триумфа, выиграв АПЛ в сезоне 2015/16. | http://soccernews.ru

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