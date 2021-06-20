Каспер Шмейхель высказался перед матчем против России на Евро-2020

Фото: инстаграм Шмейхеля/Автор неизвестен

Вратарь сборной Дании и "Лестера" Каспер Шмейхель поделился мнением и ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 против сборной России.

— Мы уже продемонстрировали все то, что умеет наша команда, мы показали наш характер. В матче с Россией постараемся отдать все на футбольном поле. У меня нет сомнений в том, что датские болельщики окажут нам поддержку. Было приятно видеть столько сочувствия и поддержки. Это нас очень растрогало. Несмотря на все трудности, мы доказали, что способны все преодолеть.

— Для вас плюс, что болельщиков из России не будет на стадионе?

— Мы не должны недооценивать нашего соперника. Если мы все-таки недооценим Россию, то не добьемся желаемого результата. Нам нужно быть сосредоточенными на своих силах. Да, болельщиков из России не будет в Копенгагене, и мы должны сделать это своим козырем. Не сомневаюсь, наших болельщиков будет прекрасно слышно.

Дания сыграет с Россией 21 июня, в 22.00 (мск). Место проведения - Копенгаген.

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