Кассано: "Буффон может продолжать играть и до 45 лет"



Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может выступать еще несколько лет.

"Вы видели, как он спасал свою команду в матче с "Аталантой"? У него есть все необходимое, чтобы играть дальше. Как такой футболист может закончить карьеру? Думаю, что Кассано может выступать до 45 лет", – приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее 40-летний Буффон говорил, что может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

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