Кассано: "Буффон может продолжать играть и до 45 лет"

Теги ювентусджанлуиджи буффонантонио кассано

Кассано: "Буффон может продолжать играть и до 45 лет"
Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может выступать еще несколько лет.

"Вы видели, как он спасал свою команду в матче с "Аталантой"? У него есть все необходимое, чтобы играть дальше. Как такой  футболист может закончить карьеру? Думаю, что Кассано может выступать до 45 лет", – приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее 40-летний Буффон говорил, что может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Не пропустите: Де Лаурентис: "Из-за очень серьезных проблем Юнес решил отложить переход в "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Кальяри 23 24
14 Кьево 23 22
15 Сассуоло 23 22
16 Дженоа 22 21
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов