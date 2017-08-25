Кассано: "Дибала не заиграет в "Реале" или "Барселоне"



Известный итальянский нападающий Антонио Кассано не верит в высокий уровень форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро. Если за Белотти просят 100 миллионов, то Суарес должен стоить все 500. Стоит ли Дибала 100 миллионов? Я думаю, что он не сможет заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Кассано La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Барселона" рассматривала возможность покупки 23-летнего Дибалы этим летом, но затем отказалась от этого трансфера.

Не пропустите: Сабатини: "Шик на 99 процентов в "Роме". | http://soccernews.ru