Кассано: "Дибала не заиграет в "Реале" или "Барселоне"

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Кассано: "Дибала не заиграет в "Реале" или "Барселоне"
Известный итальянский нападающий Антонио Кассано не верит в высокий уровень форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро. Если за Белотти просят 100 миллионов, то Суарес должен стоить все 500. Стоит ли Дибала 100 миллионов? Я думаю, что он не сможет заиграть в "Реале" или "Барселоне", - приводит слова Кассано La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Барселона" рассматривала возможность покупки 23-летнего Дибалы этим летом, но затем отказалась от этого трансфера.

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