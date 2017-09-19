Кассано: "Дибала - отличный игрок, но Месси - нечто другое. Только Роналду к нему подбирается"

Теги антонио кассано лионель мессипауло дибалакриштиану роналду

Кассано: "Дибала - отличный игрок, но Месси - нечто другое. Только Роналду к нему подбирается"Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался о шансах форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы достичь уровня нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Дибала? Он не будет похож на Месси. Месси - лучший игрок в истории, и только Криштиану Роналду приближается к нему. Вы не можете сравнивать что-то недостижимое с просто отличным игроком. Он - сильный, он - умный, и он забивает очень много голов, но Месси - это нечто другое", - цитирует бывшего футболиста sport.es.

Напомним, Дибала не хочет слышать сравнений с Месси. | soccernews.ru

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