Кассано: "Дибала - отличный игрок, но Месси - нечто другое. Только Роналду к нему подбирается"

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался о шансах форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы достичь уровня нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" Дибала? Он не будет похож на Месси. Месси - лучший игрок в истории, и только Криштиану Роналду приближается к нему. Вы не можете сравнивать что-то недостижимое с просто отличным игроком. Он - сильный, он - умный, и он забивает очень много голов, но Месси - это нечто другое", - цитирует бывшего футболиста sport.es.

Напомним, Дибала не хочет слышать сравнений с Месси. | soccernews.ru