Кассано: "Если "Ювентус" будет полагаться на Дибалу, рискует ничего не выиграть"

4 Теги ювентусантонио кассано пауло дибала

Кассано: "Если "Ювентус" будет полагаться на Дибалу, рискует ничего не выиграть"

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что думает о возможностях "Ювентуса", который, по его мнению, часто полагается на Пауло Дибалу. Об этом сообщает Football Italia.

"Я слышал, что многие называют Дибалу феноменом или новым Месси.

Он отличный футболист, однако если "Ювентус" продолжит на него полагаться, он рискует ничего не выиграть в этом сезоне", - сказал Кассано.

Дибала выступает в туринском клубе с лета 2015 года. В этом сезоне 25-летний аргентинец участвовал в 4 матчах, отметившись 1 ассистом. "Ювентус" с 13 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Ювентус уже совершил ошибку, потратив 250 миллионов евро на 34-летнего игрока.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сколько?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Этот конченный, видимо посчитал и зп тоже)Но посчитать маркетинг и все остальное, ума не хватило. Месси пропускает 1/5 сезона, постепенно выбывая из борьбы в новом сезоне, за индивидуальные награды. Недавняя награда аргентинца, тоже с душком. Вот и начались у фанатиков критические дни) Льют токсичную гниль под любыми новостями.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дибала ездит на Месси верхом

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