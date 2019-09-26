Кассано: "Если "Ювентус" будет полагаться на Дибалу, рискует ничего не выиграть"

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что думает о возможностях "Ювентуса", который, по его мнению, часто полагается на Пауло Дибалу. Об этом сообщает Football Italia.

"Я слышал, что многие называют Дибалу феноменом или новым Месси.

Он отличный футболист, однако если "Ювентус" продолжит на него полагаться, он рискует ничего не выиграть в этом сезоне", - сказал Кассано.

Дибала выступает в туринском клубе с лета 2015 года. В этом сезоне 25-летний аргентинец участвовал в 4 матчах, отметившись 1 ассистом. "Ювентус" с 13 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.

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