Кассано готов возобновить карьеру
Скандальный итальянский футболист Антонио Кассано допускает возобновление профессиональной карьеры.
"Я не бывший игрок, поскольку я всё ещё активен и готов вернуться, если найду проект, который меня заинтересует. Я убеждён, что могу выиграть этот финальный бой. В своей карьере я никогда не был серьёзно травмирован, и я всё ещё многое могу дать футболу" - цитирует 35-летнего форварда Football Italia.
Ожидается, что Кассано может получить предложение от "Сассуоло" или СПАЛ.
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