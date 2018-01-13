Кассано готов возобновить карьеру

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Кассано готов возобновить карьеру

Скандальный итальянский футболист Антонио Кассано допускает возобновление профессиональной карьеры.

"Я не бывший игрок, поскольку я всё ещё активен и готов вернуться, если найду проект, который меня заинтересует. Я убеждён, что могу выиграть этот финальный бой. В своей карьере я никогда не был серьёзно травмирован, и я всё ещё многое могу дать футболу" - цитирует 35-летнего форварда Football Italia.

Ожидается, что Кассано может получить предложение от "Сассуоло" или СПАЛ.

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