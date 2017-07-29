Кассано может снова возобновить карьеру

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано рассматривает вариант возобновления карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний форвард может снова вернуться в профессиональный футбол и подписать контракт с клубом "Виртус Энтелла", выступающем в Серии Б.

Напомним, что 10 июля Кассано возобновил карьеру, 18 июля - объявил о её завершении, в этот же день заявил, что передумал, но 24 июля - снова повесил бутсы на гвоздь. | http://soccernews.ru