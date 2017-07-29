Кассано может снова возобновить карьеру

Теги антонио кассано акд виртус энтелла

Кассано может снова возобновить карьеру

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано рассматривает вариант возобновления карьеры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 35-летний форвард может снова вернуться в профессиональный футбол и подписать контракт с клубом "Виртус Энтелла", выступающем в Серии Б.

Напомним, что 10 июля Кассано возобновил карьеру, 18 июля - объявил о её завершении, в этот же день заявил, что передумал, но 24 июля - снова повесил бутсы на гвоздь. | http://soccernews.ru

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