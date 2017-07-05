Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано может стать игроком "Кальяри".

Сам футболист уже подтвердил желание играть за красно-синих.

"Я бы перешёл туда в одно мгновение. Тяжёлые переговоры? В футболе никогда нельзя говорить "никогда", - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард играл за "Сампдорию". Сейчас он имеет статус свободного агента.

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