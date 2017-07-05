Кассано может стать игроком "Кальяри"

Теги антонио кассано кальяри

Кассано может стать игроком "Кальяри"Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано может стать игроком "Кальяри".

Сам футболист уже подтвердил желание играть за красно-синих.

"Я бы перешёл туда в одно мгновение. Тяжёлые переговоры? В футболе никогда нельзя говорить "никогда", - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне форвард играл за "Сампдорию". Сейчас он имеет статус свободного агента.

Читайте: Кассано может перейти в "Кротоне" | http://soccernews.ru

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